رئيس "بلاك روك" من الرياض: تريليون دولار استثمارات خضراء مطلوبة بالأسواق الناشئة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك للاستثمار، لاري فينك بكلمة له خلال مؤتمر القمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في الرياض اليوم الاثنين، أن الاستثمارات في مشاريع منخفضة الكربون في الأسواق الناشئة يجب أن تصل إلى تريليون دولار سنويا.

وأضاف فينك الذي يقود أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، أن الأسواق الناشئة باستثناء الصين مسؤولة عن ثلث الانبعاثات الكربونية حول العالم، ولذلك يجب الا تقل استثمارات هذه الأسواق في مشاريع منخفضة الكربون يجب الا تقل عن تريليون دولار وهو ما يتجاوز 6 مرات القيمة الحالية لهذه الاستثمارات البالغة 150 مليار دولار.

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في مستهل المؤتمر تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميا.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان في كلمته في افتتاح المؤتمر "تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات 39 مليار ريال (10,4 مليار دولار)"، تدفع المملكة "قرابة 15% منها"، أي نحو 1,56 مليار دولار.

بدوره ثمن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، جهود السعودية بشأن مكافحة التغير المناخي. وقال كيري في كلمة خلال المؤتمر إن علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض.