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غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.2٪ العام المقبل

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الصين - اقتصاد - شركات
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اقتصاد الصين

غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.2٪ العام المقبل

بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.6٪

دبي - العربية.نت

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من المحتمل أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2٪ العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.6٪، حيث تلتزم الحكومة بأهداف سياستها طويلة الأجل مثل خفض الديون العقارية، بحسب ما أفاد به بنك غولدمان ساكس.

كتب اقتصاديو البنك بما في ذلك Hui Shan في مذكرة اليوم الاثنين، أن ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأسرع في الربع الثالث كان مدفوعًا بالسياسات، ومن المحتمل أن يكون مؤقتًا، مع توقع غولدمان ساكس انتعاشًا في النمو خلال الربع الرابع.

وقالوا إنه على أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.1٪ هذا الربع.

وذكر غولدمان أن "اتجاه السياسة طويلة الأجل مثل خفض المديونية العقارية لم يتغير كما يتضح من آخر الأخبار حول بدء فرض ضرائب على الممتلكات في مدن مختارة.

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