مالي تطرد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب "تصرفاته"

أعلنت مالي أن الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" حميدو بولي صار "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب "أفعال لا تتسق" مع مهامه، حسب ما أعلن التلفزيون العام الاثنين.

وقال التلفزيون العام في شريط الأخبار "قررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتسق مع مهامه".

مادة اعلانية

وأضاف أن الدبلوماسي "أمامه 72 ساعة لمغادرة" البلاد.