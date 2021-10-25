.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مالي تطرد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب "تصرفاته"

  • الخط
نقطة أمنية في مالي (رويترز)
نقطة أمنية في مالي
فساد مالي

مالي تطرد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب "تصرفاته"

لا تتسق مع مهامه

فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مالي أن الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" حميدو بولي صار "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب "أفعال لا تتسق" مع مهامه، حسب ما أعلن التلفزيون العام الاثنين.

وقال التلفزيون العام في شريط الأخبار "قررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتسق مع مهامه".

وأضاف أن الدبلوماسي "أمامه 72 ساعة لمغادرة" البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد