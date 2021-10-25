معنويات قطاع الأعمال الألماني تتراجع للشهر الرابع في أكتوبر

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ أدى تعطل الإمدادات لكبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 97.7 من 98.9 المعدلة بالزيادة في سبتمبر/ أيلول في أدنى قراءة للمؤشر منذ أبريل/ نيسان.

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وكان استطلاع رويترز لآراء المحللين قد توقع أن تكون القراءة في أكتوبر تشرين الأول 97.9.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، بعد أن خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة الأسبوع الماضي توقعاتها المشتركة للنمو إلى 2.4% من 3.7% هذا العام وتوقعت أن يكون النمو العام المقبل 4.8%.