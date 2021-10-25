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ولي العهد السعودي: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

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سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء 1442-11-26 هـ(واس)
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية

ولي العهد السعودي: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

محمد بن سلمان: هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة

دبي - العربية.نت

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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدى افتتاحه اليوم الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخصر، عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار ولي العهد السعودي، بكلمته في مستهل أعمال القمة في الرياض، إلى إطلاق مبادرتين للمناخ بـ 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ 15% منهما.

كما أعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلا، بجانب تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثورة السمكية، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي، أهمية إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، منبها لضرورة وحتمية التعامل مع الفجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة.

من جانبه عبر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح عن دعم دولة الكويت للجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، محذرا في كلمته للقمة من أن استمرار التغير المناخي سيؤدي إلى مزيد من الكوارث.

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