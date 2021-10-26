ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية.. ونقص المعروض يبلغ مستوى قياسياً

قال اتحاد الصناعات البريطانية إن شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في المبيعات في أكتوبر/ تشرين الأول بعد تباطؤ في سبتمبر /أيلول، لكن مشكلات سلاسل الإمداد العالمية خفضت مخزوناتهم لأدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1985.

وأظهر المسح الشهري للاتحاد أن مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة ارتفع إلى 30 في أكتوبر /تشرين الأول من 11 في سبتمبر /أيلول، والذي كان أدنى مستوى له منذ مارس /آذار عندما أُغلقت العديد من متاجر التجزئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

مادة اعلانية

من جانب آخر، ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9,6 مليار دولار، 8,3 مليار يورو) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.

يعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية "المساواة" حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 2019.

وفاز المحافظون الذين ينتمي لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنجلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو. ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمثابة تعويض لقاء دعمهم.