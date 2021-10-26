.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية.. ونقص المعروض يبلغ مستوى قياسياً

  • الخط
قطاع التجزئة
متاجر بريطانية
اقتصاد بريطانيا

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية.. ونقص المعروض يبلغ مستوى قياسياً

اتحاد الصناعات: شركات البيع بالتجزئة سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في المبيعات

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال اتحاد الصناعات البريطانية إن شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في المبيعات في أكتوبر/ تشرين الأول بعد تباطؤ في سبتمبر /أيلول، لكن مشكلات سلاسل الإمداد العالمية خفضت مخزوناتهم لأدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1985.

وأظهر المسح الشهري للاتحاد أن مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة ارتفع إلى 30 في أكتوبر /تشرين الأول من 11 في سبتمبر /أيلول، والذي كان أدنى مستوى له منذ مارس /آذار عندما أُغلقت العديد من متاجر التجزئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جانب آخر، ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9,6 مليار دولار، 8,3 مليار يورو) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.

يعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية "المساواة" حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 2019.

وفاز المحافظون الذين ينتمي لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنجلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو. ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمثابة تعويض لقاء دعمهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد