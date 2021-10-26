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الاتحاد الأوروبي: بريكست يمثل كارثة على المملكة المتحدة

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علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
بريكست

الاتحاد الأوروبي: بريكست يمثل كارثة على المملكة المتحدة

فرنسا حذرت من أن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها

دبي - العربية.نت

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قال تييري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، إن بريكست يمثل كارثة على المملكةالمتحدة، مشيرا إلى أن بولندا لن تغادر الاتحاد.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها.

وأضاف أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقة مع بريطانيا، محذرا أن التعاون الثنائي بين البلدين في خطر.

وأوضح أنه طلب من المفوضية الأوروبية "التحرك أكثر" واتّخاذ موقف "أكثر حزما" تجاه بريطانيا في ما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.

وتابع: "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط... لدفع البريطانيين لاحترام تعهّداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

تأتي تصريحات كاستيكس عقب حديث لوزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، لإذاعة أوروبا الأولى، قال فيها إن الدول الأوروبية ستعلن في غضون أيام عن إجراءات للضغط على لندن للالتزام باتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرمة مع التكتل، عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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