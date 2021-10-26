انطلاق "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض بعنوان "الاستثمار في الإنسانية"

انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

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وتشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي أولى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في الرياض، أكد خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة" الإماراتية، أن الصندوق السيادي استثمر ملياري دولار في منصة الطاقة منذ العام 2006، والتي تعنى بالطاقة المتجددة، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وقال: "عندما نتحدث عن التغير المناخي العالمي فقد أصبح شيئا حقيقيا ماثلا. وبالنسبة لنا في مبادلة هذا الأمر ليس تحديا ندركه اليوم بل منذ 50 عاما كفريق استثماري".

وتابع: "معنى ذلك أنه موضوع استثماري يعتمد على الواقع الذي نتوقعه وقمنا بدراسته. وبالنسبة لمنصة الطاقة التي بدأت في 2006، قمنا باستثمار أكثر من ملياري دولار على مدار 16 عاماً في بلدان العالم الثالث، وقد كانت اسثمارات صحية وحققت الكثير من النتائج والعوائد الجيدة".

النفط إلى 100 دولار

وفي سياق متصل، قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الثلاثاء إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة.

ودعا فينك، الذي كان يتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، تجمع قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعلنت عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.

وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في 5 مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.