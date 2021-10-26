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محافظ "ساما": السعودية تسعى لإنشاء بنك مركزي رقمي

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فهد المبارك
محافظ "ساما"، الدكتور فهد المبارك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار
مبادرة الاستثمار

محافظ "ساما": السعودية تسعى لإنشاء بنك مركزي رقمي

العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي

دبي - العربية.نت

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قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية يكون لديه تحوط من السيولة الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية.

وأضاف في كلمته خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض، أن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، ولدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.

وأوضح محافظ "ساما"، أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة في تعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها.

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وقال فهد بن عبدالله المبارك، إنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك "لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة".

وقال المبارك، إن لدينا تجربة مع شركاء آخرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي.

وأوضح أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.

وذكر المحافظ، أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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