مشكلات إمدادات المواد الخام تؤثر على صادرات ألمانيا الصناعية

قال معهد أيفو الاقتصادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن التوقعات بشأن صادرات البلاد في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت لأدنى قيمة لها منذ فبراير/شباط 2021، إذ يتأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام.

وأضاف المعهد، أن توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول من 20.5 نقطة في الشهر السابق، وتشمل الصناعات الأكثر تضررا المعدات الكهربائية والكيماويات وتصنيع السيارات.

مادة اعلانية

وأضاف أنه من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير.