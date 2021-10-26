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مشكلات إمدادات المواد الخام تؤثر على صادرات ألمانيا الصناعية

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اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد أوروبا

مشكلات إمدادات المواد الخام تؤثر على صادرات ألمانيا الصناعية

توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في أكتوبر

برلين -رويترز

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قال معهد أيفو الاقتصادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن التوقعات بشأن صادرات البلاد في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت لأدنى قيمة لها منذ فبراير/شباط 2021، إذ يتأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام.

وأضاف المعهد، أن توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول من 20.5 نقطة في الشهر السابق، وتشمل الصناعات الأكثر تضررا المعدات الكهربائية والكيماويات وتصنيع السيارات.

وأضاف أنه من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير.

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