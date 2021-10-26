وزير الاستثمار للعربية: شركات عالمية تعلن غدا تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في لقاء مع "العربية" أنه سيكون هناك إعلان غداً عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

يأتي هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي عقدت أمس واليوم في الرياض بمشاركة دولية.

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جذبت المملكة في مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي أعلنت خلال النسخة الماضية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن إنشاء مقار إقليمية لها كل من المجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، وغيرها.

سيمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، في النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض أمس واليوم، خطوة أخرى نحو ترسيخ التطوير الهيكلي الطموح لاقتصاد المملكة.