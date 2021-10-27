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اتساع فجوة العجز التجاري الأميركي في سبتمبر وتباين في المخزونات

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تجارة أميركا مناسبة
أحد الموانئ في أميركا
اقتصاد أميركا

اتساع فجوة العجز التجاري الأميركي في سبتمبر وتباين في المخزونات

التجارة أثرت سلبا على الأرجح على النمو الاقتصادي مرة أخرى في الربع الثالث

واشنطن - رويترز

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ارتفع العجز التجاري الأميركي في السلع في سبتمبر/أيلول مع تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة أثرت سلبا على الأرجح على النمو الاقتصادي مرة أخرى في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع ارتفع 9.2 %، ليبلغ 96.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 4.7 %، بينما زادت الواردات بنسبة 0.5 %.

وأظهر التقرير، الذي نُشر قبل إصدار البيانات المبكرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، زيادة مخزونات الجملة بنسبة 1.1‭‭‭ ‬‬‬%، الشهر الماضي.

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وتراجعت مخزونات التجزئة 0.2 %، متأثرة بانخفاض 2.4 %، في مخزونات وكلاء السيارات، في انعكاس لنقص عالمي في الرقائق تسبب في خفض إنتاج السيارات.

وارتفعت مخزونات التجزئة، مع استبعاد السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.6 %.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز لرأي اقتصاديين، فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.7 %، في الربع الثالث انخفاضا من معدل 6.7%، المسجل في الربع الثاني.

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