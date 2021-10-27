الجوازات السعودية: الالتزام بهذا الأمر يسهل إجراءات دخول القادمين

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها.

وذكرت "الجوازات" في بيان لها، أن ذلك يسهم في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

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ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، بالإضافة إلى المقيمين ومرافقيهم.

وأضافت أن ذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.