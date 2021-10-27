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الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقرات الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد

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مدينة الرياض
مدينة الرياض
مبادرة الاستثمار

الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقرات الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد

الرئيس التنفيذي للهيئة يتوقع أن تنتقل الشركات الأجنبية المرخصة إلى الرياض خلال عام

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، اليوم الأربعاء، إن برنامج "جذب المقرات الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد وستوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد، وستجلب تلك المقار خبرات عالمية تعيش مع عائلاتها وتسهم بتطوير البحث والابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض، إننا ننفذ أكثر من 80 مشروعا لجعل العاصمة من أفضل 10 مدن عالمية.

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أعلنت 44 شركة عالمية اختيار الرياض مقراً إقليمياً لها واستلمت رخصها الاستثمارية في مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء.

وقال إن طموح مدينة الرياض لا حدود له ولن يكون على حساب البيئة، وهذا ما أكده ولي العهد السعودي، وأطلقنا استراتيجية استدامة الرياض أطلقت قبل استراتيجية الرياض، وما يجري فيها حالياً أمر هائل.

وأشار إلى تخصيص 92 مليون دولار لتقليل الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2050، و30% من سيارتنا ستكون كهربائية بحلول 2030، وسنعتمد على 50% من الطاقة المتجددة 2050، وسنخرج 1.5 سيارة من الطرق.

وتوقع أن تنتقل الشركات الأجنبية المرخصة إلى الرياض خلال عام.

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