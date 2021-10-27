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تراجع الثقة في الاقتصاد التركي 1% في أكتوبر

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اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

تراجع الثقة في الاقتصاد التركي 1% في أكتوبر

وصل مؤشر الثقة إلى إلى 101.4 نقطة

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض 1% على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 101.4 نقطة.

وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك، أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا خلال الصيف.

وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو تموز للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2018. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6% إلى 76.8% في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أدنى مستوى منذ 2009.

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