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طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية تتجاوز التوقعات في سبتمبر

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اقتصاد أميركا

طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية تتجاوز التوقعات في سبتمبر

التوقعات كانت تشير بنموها 0.5%

واشنطن  - رويترز

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ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية عن المتوقع في سبتمبر / أيلول، لكن الضغوط على سلاسل الإمداد أبطأت على الأرجح من نمو إنفاق الشركات على المعدات وعطلت الاقتصاد الكلي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.8% الشهر الماضي.

وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب، إذ إنها تعطي مؤشرا عن خطط إنفاق الشركات.

وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس/ آب نزولا لتظهر ارتفاع ما يعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5% بدلا من 0.6% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5%.

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