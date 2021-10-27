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فرنسا تعلن غداً قائمة بالعقوبات المحتملة على بريطانيا

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بريكست مناسبة
صورة تعبيرية عن بريكست
بريكست

فرنسا تعلن غداً قائمة بالعقوبات المحتملة على بريطانيا

بعضها يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن غدا الخميس، قائمة بالعقوبات التي قد تفرضها على بريطانيا.

وأضافت أن بعض العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر.

وحذرت فرنسا الأسبوع الماضي، من إمكانية فرض عقوبات على بريطانيا آخر الأسبوع لعدم احترام صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

فرنسا: عقوبات محتملة على بريطانيا بسبب عدم احترام صفقة "بريكست" اقتصاد بريكست فرنسا: عقوبات محتملة على بريطانيا بسبب عدم احترام صفقة "بريكست"

وقال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، إن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها.

وأضاف بتصريحات سابقة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقة مع بريطانيا، محذرا أن التعاون الثنائي بين البلدين في خطر.

وأوضح أنه طلب من المفوضية الأوروبية "التحرك أكثر" واتّخاذ موقف "أكثر حزما" تجاه بريطانيا في ما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.

وتابع: "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط... لدفع البريطانيين لاحترام تعهّداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

تأتي تصريحات كاستيكس عقب حديث لوزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، لإذاعة أوروبا الأولى، الشهر الحالي، قال فيها إن الدول الأوروبية ستعلن في غضون أيام عن إجراءات للضغط على لندن للالتزام باتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرمة مع التكتل، عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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