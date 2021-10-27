قناة السويس تقلص التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي

قررت هيئة قناة السويس تقليص التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 15% فقط من رسوم عبور المجرى الملاحي اعتبارا من 1 نوفمبر، بدلا من 25% الذي كانت تحصل عليه منذ مايو 2015، بحسب منشور أصدرته الهيئة أمس.

ويأتي القرار "في ضوء ما تشهده التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال"، وفق ما قالته الهيئة.

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وارتفعت أسعار الغاز المسال إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما الشهر الماضي، على خلفية النقص العالمي في الإمدادات.

وفي فبراير الماضي، ذكرت تقارير عالمية أن قناة السويس أصبحت المسار المفضل لناقلات الغاز الأميركية المتجهة إلى شرق آسيا والتي تتطلع إلى تجنب قناة بنما شديدة الازدحام، إذ ترى شركات الشحن أن الوقت الأقصر الذي تقدمه قناة السويس لناقلاتها يعوض الرسوم التي تفرضها مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح والذي يمكن عبوره دون رسوم.