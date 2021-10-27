وزير التجارة الفرنسي : رؤية فرنسا تتشارك مع "رؤية المملكة 2030" في 3 ركائز

أكد وزير التجارة بالجمهورية الفرنسية فرانك ريستر، رغبة بلاده القوية في زيادة الشراكة مع المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته لوجود العديد من الشركات في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بنسخته الخامسة الذي تستضيفه الرياض حالياً.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن رؤية فرنسا تتشارك مع رؤية المملكة 2030، في ثلاث ركائز أساسية، هي التفكير على المدى البعيد وعلى تخيل المستقبل وأن نستثمر في قطاعات المستقبل المهمة، وفي الابتكار والأبحاث ونثق في الشباب، مضيفاً أن لديهم العديد من القطاعات، كقطاع الطاقات المتجددة وقطاع المدينة المستدامة وأعمال الغذاء الزراعي وقطاع الصحة والتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وجميعها قطاعات مهمة للمستقبل في رؤية 2030.

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يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف بين 26 و28 أكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

تشمل المبادرة عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.