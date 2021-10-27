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وزير الطاقة السعودي: تعويض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يفيد في تحقيق المستهدف

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وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
مبادرة الاستثمار

وزير الطاقة السعودي: تعويض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يفيد في تحقيق المستهدف

التغير المناخي أكبر تحد نواجهه

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن برنامجا لتعويض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يساعد خطط المملكة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وفقاً لرويترز.

وذكر الوزير، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، نقلاً عن بث افتراضي، أن الطاقة ترتكز على 3 ركائز أساسية هي أمن الطاقة، والرخاء والنمو الاقتصادي ورفاهية الشعب، ومواجهة تحدي التغير المناخي وهو أكبر تحدي نواجهه، ولا يجب الاهتمام بركيزة على حساب الأخرى.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أننا سنقوم بإصدار استراتيجية الطاقة قريباً وهي تجسيد لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والبرامج الأخرى المتعلقة بإزالة الكربون ورفع الكفاءة والتحول لإنتاج الهيدروجين واستخدامات الطاقات المتجددة.

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