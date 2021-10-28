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إغلاق أكبر "سوق مظلم" واعتقال 150 شخصا من هذه الجنسيات

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الويب المظلم
اقتصاد

إغلاق أكبر "سوق مظلم" واعتقال 150 شخصا من هذه الجنسيات

ألقت السلطات الألمانية القبض على المشغل المزعوم للموقع في شهر يناير من هذا العام

دبي - العربية.نت

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أدى تحقيق استمر 10 أشهر بعد إغلاق أكبر سوق غير قانوني عبر الويب المظلم، DarkMarket، إلى إلقاء القبض على 150 من بائعي المخدرات والمشترين المشتبه بهم.

وتم إيقاف DarkMarket في وقت سابق من هذا العام كجزء من عملية دولية. وتفاخر الموقع بنحو 500000 مستخدم وسهل نحو 320000 معاملة، وفقًا لتقارير وكالة تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، يوروبول.

وقام العملاء بشراء وبيع كل شيء من البرامج الضارة ومعلومات بطاقات الائتمان المسروقة إلى الأسلحة والمخدرات.

وعندما ألقت السلطات الألمانية القبض على المشغل المزعوم للموقع في شهر يناير من هذا العام، صادرت أيضًا أدلة قيمة على المعاملات، التي أدت إلى اعتقال اللاعبين الرئيسيين هذا الأسبوع.

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ووفقًا لوزارة العدل الأميركية واليوروبول، شهدت عملية Dark HunTor قيام جهات تطبيق القانون باعتقالات عديدة في 65 شخصا في الولايات المتحدة و47 في ألمانيا و24 في المملكة المتحدة و4 في إيطاليا و4 في هولندا و 3 في فرنسا و2 في سويسرا و شخصا في بلغاريا، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتم الاستيلاء على أكثر من 31.6 مليون دولار من النقد والعملات المشفرة خلال الاعتقالات، بالإضافة إلى 45 سلاحًا ناريًا ونحو 234 كيلوغرامًا من المخدرات بما في ذلك الكوكايين والمواد الأفيونية والأمفيتامين و MDMA والفنتانيل.

وبحسب وزارة العدل، هناك عدد من التحقيقات لا تزال جارية. وكجزء من العملية، أغلقت السلطات الإيطالية أيضًا سوقين آخرين للويب المظلم – DeepSea و Berlusconi.

كما اعتقلت أربعة إداريين مزعومين واستولت على 3.6 مليون يورو (4.17 مليون دولار) من العملات المشفرة.

وكان الويب المظلم يعتبر في يوم من الأيام ملاذًا آمنًا نسبيًا لأولئك الذين يبيعون ويشترون المخدرات. ولكن شهدت عمليات دولية مثل Dark HunTor اعتقالات منتظمة للمشتبه بهم وإغلاق سريع للأسواق.

وأصبحت قائمة أسواق الويب المظلم المغلقة في السنوات الأخيرة واسعة النطاق. بما في ذلك Dream و WallStreet و White House و DeepSea و Dark Market.

وبالرغم من أن وكالات تطبيق القانون يجب أن تواصل اللحاق بمثل هذه المواقع، مع ظهور أسواق جديدة بمجرد إغلاق الأسواق القائمة، فإن القيام بذلك يجعل من الصعب على المشترين والبائعين بناء أعمال ثابتة.

وقال نائب المدير التنفيذي للعمليات في يوروبول: "الهدف من مثل هذه العمليات هو إخطار المجرمين الذين يعملون عبر الويب المظلم".

ويمتلك مجتمع تطبيق القانون الوسائل والشراكات العالمية لكشف المجرمين ومحاسبتهم على أنشطتهم غير القانونية. حتى في المناطق المظلمة عبر شبكة الإنترنت.

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