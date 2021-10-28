الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمواجهة كورونا بقيمة 23.4 مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لمواجهة كورونا والتي تحتاج لتنفيذها إلى استثمارات تقدر بنحو 23.4 مليار دولار.

وقالت المنظمة في بيان، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقت عليها "ACT-Accelerato" والتي تعني مسرع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا، تحدد إجراءات عاجلة لمعالجة الفجوات المتعلقة بالوصول إلى كورونا، والعلاجات واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، باستخدام أحدث العلومات المتعلقة بالوباء والإمدادات في الأسواق.

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وأوضحت أن تقديم هذه الخطة يعد أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى الأهداف المتفق عليها عالميا الخاصة بالأدوات المتعلقة بوباء كوفيد 19، للمساعدة في منع ما لا يقل عن 5 ملايين حالة وفاة إضافية محتملة، وإنقاذ الاقتصاد العالمي من خسائر تقدر بـ 5.3 تريليون دولار، وتسريع التخلص من الوباء في كل مكان بالعالم.

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تحتاج إلى 23.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2022 لتنفيذها، مما يعكس نطاقا جديدا، والتقدم في العلوم والإمدادات والجهات الفعالة الجديدة التي تنضم للاستجابة للوباء.