المركزي الياباني يخفض توقعاته للنمو إلى 3.4٪ للعام المنتهي في مارس 2022

خفض بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي ليصبح 3.4٪ للعام المنتهي في مارس 2022، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 3.8٪، وحافظ على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير مع استمرار الوباء.

وقال البنك المركزي في تقريره الربعي إنه من المرجح أن تتباطأ الصادرات والإنتاج مؤقتًا بسبب قيود على المعروض.

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وقام البنك بتعديل توقعاته للنمو للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 إلى 2.9٪ من التقدير السابق البالغ 2.7٪. وحافظ بنك اليابان على هدفه طويل الأمد للتضخم عند نسبة 2%.