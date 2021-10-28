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أميركا تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب بسبب الفساد

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علما لبنان وأميركا
لبنان

أميركا تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب بسبب الفساد

استفادوا شخصيا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية

دبي - العربية.نت

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

وأوضحت وزارة الخزانة أن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد شخصيا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وسعت أميركا منذ العام الماضي، لتدقيق شامل في حوالات مصرف لبنان، وذلك للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بحزب الله، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة باتوا يمارسون ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد.

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