وزير التموين المصري: تحديد سعر جديد للخبز المدعم سيستغرق وقتاً

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن تحديد السعر الجديد للخبز المدعم سيستغرق بعض الوقت.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس/آب إن الوقت قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم ومعاودة النظر في الموضوع لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع الرئيس في ذلك الوقت أنور السادات عن زيادة سعره بعد اندلاع أعمال الشغب.

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وسعر رغيف العيش المدعم منذ ذلك الوقت هو خمسة قروش.

تشير البيانات الرسمية إلى أن زيادة نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يوميا عام 2020، مقارنة بنحو 2.8 رغيف يوميا في عام 2019. فيما سجل إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020 / 2021 نحو 84.5 مليار جنيه. وارتفع هذا الرقم إلى نحو 87.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 / 2022.

وفيما تبلغ الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال العام المالي 2019 / 2020 نحو 84%، فإن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم بلغ 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، وعدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية وصل إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.