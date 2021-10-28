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مصر تقرر رفع سعر زيت الطعام المدعم إلى هذا المستوى

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زيت طعام
زيت طعام
اقتصاد مصر

مصر تقرر رفع سعر زيت الطعام المدعم إلى هذا المستوى

احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر

القاهرة - رويترز

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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس، إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.60 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد، مضيفا أنه قد ينخفض إذا تراجع التضخم.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت في يونيو/حزيران سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5% إلى 21 جنيها للزجاجة سعة لتر وذلك بعد قفزة عالمية في أسعار المواد الخام.

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وذكر وزير التموين المصري، أن السعر قد ينخفض في العام المقبل إذا تراجع التضخم.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي حتى منتصف فبراير، وأن التضخم العالمي كان سيؤثر على مصر بصرف النظر عن واردات السلع.

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