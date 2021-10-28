76 رخصة صناعية جديدة في السعودية خلال أغسطس الماضي

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، إنها أصدرت خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 76 رخصة جديدة بحجم استثمارات 999 مليون ريال، و2111 عمالة مرخصة.

وأضافت الوزارة في تغريدة نشرت على حسابها في موقع "تويتر"، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 104 مصانع، بحجم استثمار 51 مليار ريال.

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ووفرت المصانع الجديدة نحو 5401 وظيفة، فيما بلغ عدد العاملين الجدد في سبتمبر 6201 عامل.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 50 رخصة تعدينية، و92 ترخيصًا صناعيًا، فيما بدأ قرابة 97 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر ذاته بنسبة نمو سنوية بلغت 143% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن القطاع الصناعي في المملكة تمكن من جذب استثمارات وصل حجمها إلى قرابة 4 مليارات ريال خلال شهر أغسطس، فيما تمكن القطاع ذاته من توفير قرابة 7,622 وظيفة، منها 2,999 وظيفة للسعوديين.

وأوضح التقرير أن 90% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 85% من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد 29 رخصة صناعية خلال الشهر ذاته، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ 25 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16 رخصة.