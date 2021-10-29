"النواب الأميركي" يرجئ التصويت على خطة بايدن للبنية التحتية بتريليون دولار

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن المجلس سيرجئ تصويتا على مشروع قانون للبنية التحتية حجمه تريليون دولار، بعدما أصر الديمقراطيون التقدميون على أنهم لن يصوتوا عليه ما لم يتمكنوا من التصويت أيضا على إنفاق اجتماعي وحزمة لمواجهة تغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين: "الأنباء الطيبة هي أن معظم الأعضاء الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت لصالحه اليوم عبروا عن التزامهم بدعمه".

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وكانت بيلوسي تضغط من أجل إجراء التصويت يوم الخميس على مشروع قانون البنية التحتية الذي عمل عليه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، النقاب عن الخطة الاقتصادية والبيئية التي حجمها 1.75 تريليون دولار. وأكد على أنها وحدت صفوف الديمقراطيين لكن سارع برفضها أعضاء من حزبه.

وقال بايدن بعد زيارة في اللحظات الأخيرة إلى الكونغرس لإقناع التقدميين المترددين بدعم خطة الإنفاق: "لدينا إطار اقتصادي تاريخي" من شأنه أن يوفر فرص عمل ويجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة.

وغادر بايدن بعد ذلك لحضور قمة لزعماء مجموعة العشرين في إيطاليا.