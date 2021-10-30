مصادر للعربية: غياب ياسر الرميّان عن "مبادرة مستقبل الاستثمار" لهذا السبب

كشفت مصادر لـ "العربية" عن سبب تعذر حضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، في فعاليات الدورة الخامسة من المبادرة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الرياض.

وذكرت المصادر أن تعذر حضور الرميان جاء بسبب التزامه الحجر المنزلي بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر ومنتدى المبادرة.

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وأضافت المصادر أن الحالة الصحية للرميان جيدة بعد أن أظهرت آخر الفحوصات نتيجة سلبية للفيروس، وأنه ما زال يخضع للحجر المنزلي الوقائي بحسب البروتوكول المتبع.

وأشارت المصادر إلى أن الرميان أعرب عن شكره لجميع المتحدثين والمشاركين والشركاء على جهودهم في نجاح فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII في دورتها الأخيرة للعام 2021.

ناقش المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى جدول أعمال الدورة الخامسة من المبادرة خلال الأيام من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية"، متناولين بالبحث والمناقشة مجالات المبادرة ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

كما جمعت مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، بجانب عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.