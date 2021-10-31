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اتفاق أميركي أوروبي لإنهاء حرب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

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اقتصاد أميركا

اتفاق أميركي أوروبي لإنهاء حرب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

واشنطن - رويترز

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قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على حل الخلاف التجاري طويل الأمد بينهما على الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم وتجنب رد الاتحاد بزيادة كبيرة في رسومه الجمركية على الصادرات الأميركية من الدراجات النارية وغيرها من المنتجات.

وأضافت ريموندو أن الاتفاق سيبقي على القسم 232 من الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مع السماح بدخول كمية محدودة من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ومساعدة اقتصادي الجانبين على مواجهة "التحدي المشترك" المتمثل في فائض الطاقة الإنتاجية العالمية التي تنتجها الصين بشكل أساسي.

وفي عام 2018، مددت الولايات المتحدة قرار عدم تمديد الإعفاء المؤقت الممنوح للاتحاد الأوروبي، وفرض ضرائب بنسبة 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك.

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