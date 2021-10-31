.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. ارتفاع الإيرادات النفطية 60% بالربع الثالث 2021

  • الخط
ميزانية السعودية

السعودية.. ارتفاع الإيرادات النفطية 60% بالربع الثالث 2021

خفض العجز المالي للأشهر التسعة الأولى من 2021 إلى 5.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، الأرقام الفعلية للميزانية العامة للربع الثالث من العام الحالي، حيث أظهرت تحقيق فائض فصلي للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 بلغت قيمته 6.7 مليار ريال.

ساهم الفائض الفصلي بخفض العجز المالي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.4 مليار ريال.

سجلت المملكة إيرادات فصلية بـ 243 مليار ريال مقابل مصروفات بحوالي 237 مليار ريال.

أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2021 بنسبة 60% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

تراجع أرباح "المواساة" الفصلية 11.5% لـ143 مليون ريال شركات سوق السعودية تراجع أرباح "المواساة" الفصلية 11.5% لـ143 مليون ريال

نجحت المملكة في تخفيض مصروفاتها الفعلية حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 29% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

كما أكدت السعودية عدم المساس بالحساب الجاري أو احتياطيات الحكومة لتمويل العجز خلال 2021.

يذكر أن السعودية تستهدف التحول إلى تسجيل فوائض مالية سنوية بـ 27 مليار ريال في عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد