السعودية.. ارتفاع الإيرادات النفطية 60% بالربع الثالث 2021

كشفت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، الأرقام الفعلية للميزانية العامة للربع الثالث من العام الحالي، حيث أظهرت تحقيق فائض فصلي للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 بلغت قيمته 6.7 مليار ريال.

ساهم الفائض الفصلي بخفض العجز المالي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.4 مليار ريال.

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سجلت المملكة إيرادات فصلية بـ 243 مليار ريال مقابل مصروفات بحوالي 237 مليار ريال.

أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2021 بنسبة 60% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

نجحت المملكة في تخفيض مصروفاتها الفعلية حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 29% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

كما أكدت السعودية عدم المساس بالحساب الجاري أو احتياطيات الحكومة لتمويل العجز خلال 2021.

يذكر أن السعودية تستهدف التحول إلى تسجيل فوائض مالية سنوية بـ 27 مليار ريال في عام 2023.