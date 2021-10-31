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السعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري ومثلها لدى باكستان

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السعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري ومثلها لدى باكستان

المملكة مددت كذلك ودائع سابقة لدى مصر بـ 2.3 مليار دولار.. ودعمت ميزان مدفوعات باكستان بـ 1.2 مليار دولار

الرياض - واس

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أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة "كوفيد-19" بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

كما أبانت أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

أفادت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

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