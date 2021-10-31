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مصر.. نمو المعروض النقدي 17.2% خلال سبتمبر

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

مصر.. نمو المعروض النقدي 17.2% خلال سبتمبر

بلغ المعروض النقدي في مصر 356.32 مليار دولار

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 17.2% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2021، بحسب "رويترز".

وبلغ المعروض النقدي 5.58 تريليون جنيه مصري (356.32 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 4.76 تريليون جنيه خلال الشهر ذاته قبل عام.

وزادت احتياطيات مصر الأجنبية في يونيو / حزيران إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار دولار في مايو / أيار من العام الحالي.

تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.

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