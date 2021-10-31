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تباطؤ نشاط المصانع في الصين بأكثر من المتوقع في أكتوبر

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أحد مصانع الصين
أحد مصانع الصين
اقتصاد الصين

تباطؤ نشاط المصانع في الصين بأكثر من المتوقع في أكتوبر

وسط ارتفاع أسعار المواد الخام

دبي - العربية.نت

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تباطأ نشاط المصانع في الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر وسط ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع الطلب.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.6 نقطة في سبتمبر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، علما أن توقعات المحللين أشارت إلى نمو المؤشر بشكل طفيف إلى 49.7 نقطة.

ومن جانبها، أوضحت ثلث الشركات التي شملها المسح أن الطلب غير الكافي يعتبر من أكبر الصعوبات التي واجهتها خلال شهر أكتوبر.

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