كيف خفضت السعودية عجز الميزانية بالربع الثالث 2021؟

وصف مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، الأرقام الإيجابية المعلنة عن ميزانية السعودية، اليوم الأحد، بأنها تعكس تراجع الإنفاق بمقدار 16 مليار ريال بالربع الثالث 2021 بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.

وقال الرقيب في مقابلة مع "العربية" إن عجز الميزانية السعودية، الذي تقلص إلى 5.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، يتوقع له في الربع الرابع أن يتراوح بين 40 و50 مليار ريال.

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وشرح أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالي 701 مليار ريال، مقابل تقديرات أولية بداية السنة عند إنفاق 990 مليار ريال، بما يشير إلى تقدير إنفاق بحوالي 290 مليار ريال للفصل الأخير من العام الحالي.

وأشار إلى تراجع بند الضرائب الأخرى، الذي يمثل في جزء منه الزكاة والضرائب من الشركات، والتي عادة تدفع في الربع الثاني 2021 وبلغت آنذاك حوالي 19 مليار ريال، بينما تراجعت إلى 3 مليارات ريال في الربع الثالث 2021.

نجحت المملكة في تخفيض مصروفاتها الفعلية حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 29% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

كما أكدت السعودية عدم المساس بالحساب الجاري أو احتياطيات الحكومة لتمويل العجز خلال 2021.

يذكر أن السعودية تستهدف التحول إلى تسجيل فوائض مالية سنوية بـ 27 مليار ريال في عام 2023.