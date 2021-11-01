بايدن يأمل تمرير مشروعه الاستثماري الضخم نهاية الأسبوع المقبل  

أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن أمله في أن يقر الكونغرس مشروعه الاستثماري الضخم في البنى التحتية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويشمل المشروع استثمارات بقيمة 550 مليار دولار لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة تتراوح بين 50 و52% مقارنة بمستويات عام 2005.

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وأكد بايدن أن اجتماع قمة مجموعة العشرين في روما حقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالمناخ والاقتصاد والوباء.