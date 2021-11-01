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صندوق إندونيسيا السيادي وموانئ دبي يتفقان على شراكة بـ 7.5 مليار دولار

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دبي

صندوق إندونيسيا السيادي وموانئ دبي يتفقان على شراكة بـ 7.5 مليار دولار

تشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في إندونيسيا

جاكرتا – رويترز

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قال صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة الخدمات اللوجستية التي مقرها دبي، إنهما وقعا صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار لتشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت موانئ دبي العالمية وهيئة الاستثمار الإندونيسية في بيان مشترك، إن الكونسورتيوم سيستكشف الاستثمارات في المرافئ ومناطق البضائع والنقل البري من وإلى الموانئ والمناطق الصناعية، مما سيقلل من التكاليف اللوجستية بإندونيسيا.

وقال البيان إن موانئ دبي العالمية ستسعى إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع صندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك.

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أطلقت حكومة إندونيسيا صندوقها السيادي للثروة في فبراير الماضي، والصندوق مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار من خلال جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقالت الإمارات في مارس إنها ستستثمر عشرة مليارات دولار في الصندوق تنفَق على مشروعات في إندونيسيا.

وفي مايو، وقعت الهيئة اتفاقا مع الصندوق الكندي وإيه.بي.جي أست مانغمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار، لتأسيس منصة استثمارية بقيمة 3.75 مليار دولار تركز على الطرق التي يحتاج المرور منها إلى دفع رسوم في إندونيسيا.

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