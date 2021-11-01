هيئة العلا للعربية: تحالفات مع شركات عالمية لتطوير البنية التحتية

أكد معتز كردي، رئيس قطاع العمليات وقطاع التنظيم والتخطيط بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الهيئة أبرمت مذكرات تفاهم واتفاقيات لتحالفات مع شركات عالمية لتطوير الخدمات والبنية التحتية في المحافظة.

ووصف كردي هذه الخدمات المرتقبة من الاتفاقيات بأنها ستكون على مستوى عالمي وبأفضل ما توصلت له التقنيات في المجالات المختلفة.

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وأشار كردي في مقابلة مع "العربية" إلى الاتفاقية مع شركة "تاليس" التي ستمكن استراتيجية العلا من تقديم خدمات "سلامة" بطريقة ذكية.

وأوضح أن المشاريع المقبلة التطويرية في منطقة العلا من طرق ومناطق سكنية تتطلب عقد مثل هذه الاتفاقيات.

وقال إن هذه الاتفاقيات تمتد إلى الخدمات المتعلقة بخدمات السياحة، ومجالات السياحة، وتقنيات الديجتال للمدن، لتوفير الخدمات الذكية لسكان وزوار العلا.