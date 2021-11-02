أسعار الحديد تشتعل في مصر والصادرات تقفز 193% في 9 أشهر

على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت بشكل قياسي منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع صادرات مصر من الحديد بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، مقابل نحو 447 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

على صعيد الأسعار، وخلال العام الماضي، سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً بنسبة 45% بعدما زاد سعر الطن من مستوى 9300 جنيه في بداية العام إلى مستوى 13500 جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4200 جنيه. وواصلت الأسعار ارتفاعها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لتقفز بنسبة 18.5% مرتفعة بنحو 2500 جنيه، بعدما زاد سعر طن الحديد من مستوى 13500 جنيه في يناير الماضي إلى نحو 16000 جنيه في الوقت الحالي.

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لكن منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم، سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً بنسبة 72%، بعدما زادت من مستوى 9300 جنيه في يناير 2020 إلى مستوى 16000 جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 6700 جنيه.

أيضاً، سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعاً بنسبة 26.5% خلال العام الماضي، حيث ارتفع سعر الطن من 640 جنيهاً في يناير 2020 إلى مستوى 810 جنيهات في ديسمبر الماضي. وواصلت الأسعار ارتفاعها خلال العام الحالي بنسبة 54.3% بعدما قفز سعر الطن من مستوى 810 جنيهات في يناير الماضي إلى مستوى 1250 جنيهاً في الوقت الحالي.

ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن، سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 95% بزيادة بلغت قيمتها 610 جنيهات، حيث صعد سعر الطن من 640 جنيهاً في بداية العام الماضي إلى نحو 1250 جنيهاً في الوقت الحالي.

فيما كشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، أن إيطاليا هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 30.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 994%، تلتها إسبانيا بـ 305 ملايين دولار مقابل 39 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 682%.

وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأميركية استقبلت حديدا وصلبا من مصر بـ 129 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار تقريبا بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نسب الارتفاع 993%، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد بـ 105.2 مليون دولار.

وحلت كندا في المرتبة الخامسة بقيمة 65.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 10.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستوردت البرازيل حديدا وصلبا من مصر بما قيمته 51.7 مليون دولار مقابل 754 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.