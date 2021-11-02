80 دولة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان.. واستثمار إماراتي بالابتكار الزراعي

تعهدت دولة الإمارات باستثمار مليار دولار لدعم مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقت رسمياً خلال مؤتمر "COP26" بدعم من أكثر من 30 دولة وما يزيد على 40 شريكاً من المنظمات غير الحكومية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن 80 دولة تعهدت بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2030 فيما تعهدت ألمانيا، بتوفير 700 مليون يورو لجهود التخلص من الفحم في جنوب إفريقيا.

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يأتي حشد الجهود المناخية ضمن أعمال قمة تغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا "COP 26"، التي انطلقت أمس الاثنين وتمتد حتى 12 نوفمبر.

تضم اجتماعات الدورة الحالية حوالي 25000 شخص، ضمن هذا اللقاء السنوي الـ26 بين الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCC).

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أمام القمة أن الرد واسع النطاق اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.

وقال بايدن "وسط الكارثة المتنامية، أرى أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة إنما لنا جميعا".

وأعلنت بريطانيا خلال القمة أنها ستمول استثمارات صديقة للبيئة تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه إسترليني (4.11 مليار دولار) على مدار خمسة أعوام، وضمانات جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية النظيفة في الاقتصادات النامية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قمة المناخ بغلاسكو البريطانية، إن الأعوام الـ 6 الأخيرة هي الأكثر سخونة على كوكبنا.

ودعا غوتيريش مؤتمر المناخ إلى "إنقاذ البشرية"، في وقت يدق خبراء البيئة ناقوس الخطر.