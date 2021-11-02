.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التعاون الخليجي" يدعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

  • الخط
Secretary-General of the Gulf Cooperation Council (GCC) Nayef Falah al-Hajraf gestures during a news conference at the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021. (File photo: Reuters)
أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف
السعودية

"التعاون الخليجي" يدعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، عن الدعم لطلب السعودية استضافة إكسبو 2030.

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031، جاء ذلك في خطاب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة إكسبو 2030. وكتب على حسابه في تويتر الجمعة الماضية : "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة! زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة!
خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
قبل أن تذهب
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
اكتشف المزيد