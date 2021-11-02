"التعاون الخليجي" يدعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

عبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، عن الدعم لطلب السعودية استضافة إكسبو 2030.

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031، جاء ذلك في خطاب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس.

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة إكسبو 2030. وكتب على حسابه في تويتر الجمعة الماضية : "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".