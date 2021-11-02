الإنتاج الصناعي لمصر يرتفع 6% لـ 333.5 مليار جنيه

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 6.48%، حيث بلغت قيمته 333.5 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الماضي، مقابل نحو 313.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.

ووفق نشرة إحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام والقطاع الخاص الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) نحو 182.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل نحو 163.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.3%.

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ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعة منتجات أفران فحم الكوك بقيمة 101.9 مليار جنيه وبنسبة 30.4% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، فيما يساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51.6 مليار جنيه وبنسبة 15.4%.

كما يساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41.4 مليار جنية وبنسبة 12.3% من قيمة الإنتاج الصناعي. كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية نحو 41.4 مليار جنيه مقابل نحو 36.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.8%.

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية نحو 3.8 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 57.8%.

فيما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة نحو مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل نحو 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 29.2%.