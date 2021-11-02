.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإنتاج الصناعي لمصر يرتفع 6% لـ 333.5 مليار جنيه

  • الخط
مصر - صناعة - حديد
صناعة الصلب في مصر
اقتصاد مصر

الإنتاج الصناعي لمصر يرتفع 6% لـ 333.5 مليار جنيه

خلال الربع الثاني من 2020

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 6.48%، حيث بلغت قيمته 333.5 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الماضي، مقابل نحو 313.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.

ووفق نشرة إحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام والقطاع الخاص الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) نحو 182.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل نحو 163.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.3%.

ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعة منتجات أفران فحم الكوك بقيمة 101.9 مليار جنيه وبنسبة 30.4% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، فيما يساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51.6 مليار جنيه وبنسبة 15.4%.

قناة السويس تسجل أعلى حمولة شهرية في تاريخها اقتصاد قناة السويس قناة السويس تسجل أعلى حمولة شهرية في تاريخها

كما يساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41.4 مليار جنية وبنسبة 12.3% من قيمة الإنتاج الصناعي. كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية نحو 41.4 مليار جنيه مقابل نحو 36.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.8%.

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية نحو 3.8 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 57.8%.

فيما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة نحو مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل نحو 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 29.2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد