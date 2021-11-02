السعودية وعمان توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون بمجال النقل البري والجوي

وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلقان بالنقل البري والجوي؛ أمس الاثنين، حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي الذي يزور الرياض.

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وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السعودية وعمان وقعتا مذكرة تفاهم أثناء زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة في يوليو الماضي، في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.