المغرب يستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ1.6 مليار دولار في طاقة الرياح 

قالت وزارة الخارجية المغربية، إن المغرب سيحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.

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واتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 17.9% إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021، فيما بلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم (4.29 مليار دولار)، مرتفعة 26% خلال الفترة، حسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

وقال المكتب في تقرير شهري، إن الواردات زادت 21% إلى 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2% لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بها قبل عام.