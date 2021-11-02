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الهند تستهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2070

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اقتصاد

الهند تستهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2070

الهند مسؤولة عن 5% فقط من الانبعاثات العالمية

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تهدف أن يصل صافي انبعاثات الكربون في بلاده إلى الصفر في عام 2070.

وأشار مودي إلى أن بلاده مسؤولة عن 5% فقط من الانبعاثات العالمية.

وكشف أن الهند ستزيد حصة المصادر المتجددة في مزيجها للطاقة من نحو 38% العام الماضي إلى 50% بحلول 2030.

ومن جانبها، أعلنت بريطانيا أنها ستمول استثمارات صديقة للبيئة تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه استرليني على مدار خمسة أعوام وستمنح ضمانات جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية النظيفة في الاقتصادات النامية.

وأكدت بريطانيا أنها ستقدم ضمانات إضافية للبنك الدولي لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بقيمة مليار دولار في الهند.

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