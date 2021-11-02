الهند تستهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2070

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تهدف أن يصل صافي انبعاثات الكربون في بلاده إلى الصفر في عام 2070.

وأشار مودي إلى أن بلاده مسؤولة عن 5% فقط من الانبعاثات العالمية.

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وكشف أن الهند ستزيد حصة المصادر المتجددة في مزيجها للطاقة من نحو 38% العام الماضي إلى 50% بحلول 2030.

ومن جانبها، أعلنت بريطانيا أنها ستمول استثمارات صديقة للبيئة تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه استرليني على مدار خمسة أعوام وستمنح ضمانات جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية النظيفة في الاقتصادات النامية.

وأكدت بريطانيا أنها ستقدم ضمانات إضافية للبنك الدولي لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بقيمة مليار دولار في الهند.