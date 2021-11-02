.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد اتفاق تقييد انبعاثات الميثان.. ما هو تعريف "عدالة الانتقال" للطاقات البديلة؟

  • الخط
التغير المناخي

بعد اتفاق تقييد انبعاثات الميثان.. ما هو تعريف "عدالة الانتقال" للطاقات البديلة؟

تقدم ملموس في التعهدات الكربونية وإيقاف تدمير الغابات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد جيم سكي، أستاذ الطاقة المستدامة في مركز سياسات البيئة في جامعة إمبيريال لندن، في مقابلة مع "العربية" أهمية اتفاق تقييد الميثان، في قمة المناخ في غلاسكو (COP26)، معبرا عن تفاؤله حيال إشارات إيجابية تتمثل بمشاركين في القمة قدموا تعهدات ملموسة، كالهند التي أعلنت الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2070، كما شهدنا تقدما على صعيد إيقاف تدمير وإزالة الغابات أيضا.

وأضاف سكي أن هناك بعض الأمور الملموسة التي أعلنت، لكن المهم هو ما سنراه من المبادرات الفردية للدول التي ستقدم تعهداتها، وهل سيكفي اجمالي هذه التعهدات بإبقائنا على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ما بين درجة ونصف الدرجة المئوية أو حتى درجتين معتبرا أن هذا السؤال، غير قابل للإجابة حتى اللحظة.

وأوضح أن ليس هناك تعريف متوافق عليه حتى الآن لعدالة الانتقال أو الانتقال العادل للطاقة، لكن منظمة العمل الدولية خرجت ببعض المفاهيم والمبادئ حول هذا الموضوع، وهي تعتمد على حماية حقوق هؤلاء ممن يعملون في الصناعات عالية الكربون والذي سيتأثرون بشكل كبير عندما ننتقل إلى اقتصاد منخفض الكربون، كمن يعمل في قطاع صناعة الفحم مثلا أو من يعمل في صناعة النفط والغاز.

وقال إنه يرأس لجنة الانتقال العادل هنا في بلده اسكتلندا المضيفة للقمة، موضحا أن من أهم الأمور التي ننظر إليها ببالغ الأهمية في اللجنة هو كيفية نقل العمال والخبرات التي تعمل في مجال النفط والغاز إلى منصات الطاقة البديلة في البحر أو إلى صناعة الهيدروجين أو احتجاز الكربون وإعادة تخزينه، وقال إن معظم هذه الخبرات هي قابلة لتحويلها ونقلها إلى قطاعات اقتصادية ذات كربون منخفض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد