فرنسا تؤجل تطبيق عقوبات على بريطانيا بسبب تبعات بريكست

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن حكومته أرجأت تنفيذ عقوبات على بريطانيا في نزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية النزاع.

وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق إنه اعتبارا من منتصف ليل أمس الاثنين فإنها ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في المواني الفرنسية.

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وأبلغ ماكرون، أمس، الصحافيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسجو باسكتلندا "المناقشات استؤنفت بعد ظهر الاثنين على أساس مقترح قدمته لرئيس الوزراء بوريس جونسون. هناك حاجة لمواصلة المحادثات".

وأضاف: "سنرى أين سنكون (اليوم الثلاثاء) في نهاية اليوم، لمعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت فعلا".

ورحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.

وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع.

وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.