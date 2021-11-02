"البحر الأحمر للتطوير" للعربية: إطلاق أول 3 منتجعات بحلول 2022

كشف أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير في السعودية في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق أول 3 منتجعات في المشروع السياحي الأكثر طموحا من نوعه بالعالم، سيكون بحلول عام 2022، ثم لينجز مطار المشروع، وتدشين أول مرحلة منجزه من المشروع ككل نهاية عام 2023.

تحدث درويش عن الخطوات التجهيزية لمشروع البحر الأحمر ومن ضمنها انضمام 9 فنادق عالمية من أبرز العلامات التجارية للمشروع.

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وقال إن الشركة انتهت من مجموعة كبيرة من المشاريع من بينها الطرق والمشتل الذي يستهدف 25 مليون شتلة زراعية، بجانب الانتهاء من فندق الموظفين، والبنية التحتية للمطار، والأرصفة البحرية، لتواجد الأعمال في مناطق الجزر.

وكشف أنه توفرت لدى الشركة أولى الخطوات لنماذج الفلل في منطقة المشروع، واصفا هذه الخطوات التجهيزية، التي اكتملت بإعلان بتوقيع تفاهمات مع 9 علامات تجارية لفنادق عالمية، وهي توثيق لرغبتهم في المشروع، وفي المملكة.