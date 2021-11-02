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"السعودية للسياحة" للعربية: "موسم الرياض" يضاعف زيارات السياح بالمملكة

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السعودية

"السعودية للسياحة" للعربية: "موسم الرياض" يضاعف زيارات السياح بالمملكة

فهد حميد الدين: المملكة تقدم مشاريع سياحة ضخمة ونسبة سلامة عالية من الفيروس

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، في مقابلة مع "العربية" على هامش سوق السفر العالمي في لندن أن المملكة تقدم مشاريع ضخمة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، بجانب نسبة ومعدل أمان مرتفع للتعامل مع ظروف الجائحة، مثل ارتفاع نسبة التطعيم، ونجاح الإجراءات.

وأفاد حميد الدين أن "موسم الرياض" قد رفع معدل الزيارات بنسبة 30% عام 2019 ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم لاحقا، موضحا أن مشاركة المملكة في أكبر سوق للسفر العالمي، في العاصمة البريطانية تأتي لتجدد رسالة المملكة، بأننا مع العالم من أجل حقبة جديدة من السياحة بعد الظروف التي فرضتها تحديات الجائحة.

وأشار إلى نسبة تحصين وتطعيم من الفيروس بنسبة 60% في المملكة، مع ربط تطبيق "توكلنا" السعودي، ليكون أول تطبيق يجري ربطه مع منظومة الاتحاد الدولي للنقل "إياتا".

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وقال إن معظم الدول المستقبلة للسياح، تفتح حدودها، وبعض الدول تؤدي أداء أفضل بناء على نسبة السلامة، وطمأنينة السياح، ولدى المملكة أجندة ضخمة للفعاليات في العلا، وموسم الرياض، وفورمولا ون وغيرها الكثير، ولديها ضبط لمنظومة السلامة.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة أن تتحق مستهدفات طموحة للمملكة بـ 100 مليون زيارة تشمل الزيارة الداخلية والعمرة وزيارة الأقارب وغيرها، وزيارات الأعمال، لنكون في مرحلة سنوات ثلاثة هي مرحلة "اكتشف السعودية" حتى 2022 مؤكدا أن انطلاق المشاريع الضخمة، وبدء تشغيلها سيجعل أرقام السياحة في تصاعد قوي داخل المملكة.

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