اتحاد بنوك مصر لـ"العربية": المصارف ضخت 2.8 تريليون جنيه في الاقتصاد المحلي

قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، إن القطاع المصرفي ضخ 2.8 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، مقارنة مع 580 مليار جنيه في عام 2014.

وأوضح الأتربي في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الأموال حمت الاقتصاد المحلي، مؤكدا أنه على الرغم من تداعيات الجائحة قدمت البنوك التمويل.

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وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر تبرع بـ 500 مليون جنيه لتوفير اللقاحات في البلاد، وهناك 5 بنوك ساهمت بـ 170 مليون جنيه لتصنيع اللقاح في مصر.

تحدث الأتربي عن تبرع البنوك بمبلغ 750 مليون جنيه للعمالة المتأثرة من تداعيات كورونا.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي المصري للعملاء المتعثرين دعم الموقف الاقتصادي للدولة، مضيفا: "مصر من الدول القليلة في العالم التي لديها نمو ناتج محلي بالموجب يصل إلى 3.5%".